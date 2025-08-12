La stagione di Daniil Medvedev va di male in peggio, a Cincinnati un’altra brutta delusione che scoraggia l’atleta russo.

Il Masters 1000 di Cincinnati prosegue e a partire da domani andranno in scena gli ottavi di finale. Jannik Sinner se la vedrà con il francese Adrian Mannarino e ai quarti potrebbe affrontare uno tra Auger-Aliassime e Bonzi. Male, invece, un altro tennista azzurro: Lorenzo Sonego. Il 30enne originario di Torino è stato eliminato da Taylor Fritz, attuale quarto al mondo nel ranking ATP.

L’esperienza a Cincinnati è finita anche per Daniil Medvedev, che incassa l’ennesima delusione di quest’anno. L’atleta russo è stato eliminato al primo turno del torneo, perdendo due set a uno contro Adam Walton, 85esimo nella classifica ATP.

Medvedev, l’eliminazione fa male: “Non trovo una soluzione”

La carriera di Medvedev è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, ma tra 2023 e 2024 sembrava destinata a crescere. Il russo aveva raggiunto la finale degli US Open 2023 e dell’Australian Open nel 2024, ma poi si è fermato. Le sue prestazioni sono calate sempre di più, basti pensare che in questo 2025 non ha mai raggiunto un ottavo di finale nei Grandi Slam.

Dopo la sconfitta contro Walton, quindi, il tennista ha confessato tutta la sua delusione: “In queste condizioni di caldo e umidità diventa tutto estremamente difficile fisicamente. In questo momento, non ho fiducia in me stesso: se il mio corpo e il mio fisico mi tradiscono, non c’è colpo che possa salvarmi. È tutto molto frustrante e deludente. È un momento difficile per me, ma sono circostanze che possono verificarsi in questo sport“.

Medvedev è pronto a cercare una soluzione, ma non l’ha ancora trovata: “L’unica cosa che posso fare è continuare a cercare una soluzione. Non l’ho ancora trovata e sembra che io sia ancora lontano dal trovarla. Ma sono sicuro che prima o poi troverò la soluzione. Capisco che fisicamente sia complicato per tutti giocare con questo caldo. Quello che non comprendo è perché per me sia diventato più difficile gestire queste condizioni rispetto a prima. Devo indagare per capirne i motivi“, queste le sue parole.