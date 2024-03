Masters 1000 Indian Wells 2024, Nardi: “Djokovic il più forte della storia, giornata indimenticabile”

“Il mio obiettivo principale era quello di entrare in top 100. Ho giocato molti Challenger nel finale della scorsa stagione per raccogliere dei buoni punti. Non avrei mai immaginato di riuscire a battere il numero uno del mondo. Per me Djokovic è il tennista più forte della storia. Non dimenticherò mai quello che è successo oggi. Quando sono andato a servire per il match ho sentito un po’ di tensione, ma sono riuscito a mettere sempre in campo una buona prima di servizio”, le parole di Luca Nardi, dopo la vittoria incredibile nel terzo turno di Indian Wells 2024 contro Djokovic