Il difensore belga arriva dal Genoa per 18 milioni più bonus: sarà il sostituto di Thiaw ceduto al Newcastle.

Koni De Winter è pronto a vestire la maglia rossonera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha chiuso l’accordo con il Genoa per il difensore belga, definendo anche gli ultimi dettagli nella mattinata di oggi. L’ex Grifone è arrivato a Milano e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche alla clinica La Madonnina, prima di recarsi a Casa Milan per la firma sul contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro più bonus.

L’operazione, del valore di 18 milioni più 2 di bonus, è stata condotta in tempi record dall’amministratore delegato Furlani e dal direttore sportivo Tare, che in poco più di 48 ore hanno completato la trattativa. De Winter sarà subito a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Bari a San Siro e prenderà il posto lasciato vacante da Malick Thiaw, passato al Newcastle.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il classe 2002 ha già collezionato esperienze importanti con Empoli e Genoa. Torna ora a lavorare con Massimiliano Allegri, il tecnico che lo fece debuttare in Champions League nel 2021 contro il Malmoe e che ne apprezza la duttilità tattica e la personalità.