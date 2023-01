Khachanov-Korda in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Karen Khachanov se la vedrà contro Sebastian Korda nei quarti di finale dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Il giovane statunitense non vuole fermare la sua splendida corsa e mette nel mirino la sua prima semifinale slam. Dopo le vittorie ai danni di Medvedev e Hurkacz, sulla sua strada ora un altro avversario ostico. Si tratta del russo Khachanov, che di esperienza ne ha parecchia ma, nonostante questo sia il suo quarto quarto di finale in un major (il primo a Melbourne), non si è mai spinto più avanti. Secondo i bookmakers Korda partirà leggermente favorito, anche in virtù del 2-1 in suo favore precedente. Nell’unico precedente in uno slam, lo scorso anno al quarto turno di Wimbledon, fu però Khachanov a imporsi.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Khachanov e Korda scenderanno in campo martedì 24 gennaio. Il match è in programma alle ore 04:00 italiane sulla Rod Laver Arena (al termine di Rybakina-Ostapenko). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di quarti di finale tra Khachanov e Korda. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.