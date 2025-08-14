Le azzurrine di coach Gagliardi si impongono con autorità a Surabaya e, dopo tre set dominati su quattro, conquistano l’accesso tra le migliori otto. Adigwe top scorer con 27 punti.

Prosegue a gonfie vele il cammino della Nazionale italiana femminile Under 21 ai Mondiali di categoria in corso a Surabaya, in Indonesia. Dopo lo stop contro la Turchia nell’ultima gara della fase a gironi, le ragazze di coach Gaetano Gagliardi hanno reagito con una prestazione di maturità e determinazione, superando la selezione indonesiana per 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13) e guadagnandosi così un posto nei quarti di finale.

Ora le azzurrine affronteranno la Cina, vittoriosa 3-0 sulla Thailandia, venerdì 15 agosto alle 12 italiane, in una sfida che metterà in palio l’accesso alle semifinali.

La partita

L’Italia è partita forte, imponendo ritmo e precisione fin dai primi scambi e costringendo le padrone di casa a inseguire. Il primo set, chiuso 25-12, ha messo subito in evidenza l’ottima intesa tra regia e attacco. Nel secondo parziale l’Indonesia ha provato a reagire, portandosi avanti fino al 12-9, ma la risposta azzurra è stata immediata e il set si è chiuso 25-19.

Nel terzo set è arrivato l’unico vero passaggio a vuoto, con l’Italia avanti 14-11 prima di subire la rimonta e il sorpasso delle avversarie, che hanno riaperto il match vincendo 25-21. La reazione definitiva è arrivata nel quarto set: dopo un avvio equilibrato (10-10), le azzurrine hanno accelerato, volando fino al 25-13 finale che ha sancito la vittoria e il passaggio del turno.

Top scorer del match l’azzurra Adigwe, protagonista con 27 punti personali, seguita da Manfredini (15), Piomboni (12) e Marchesini (10). Per l’Indonesia, Mahuze (15) e Azzahra Dwi (12) sono state le migliori realizzatrici.

Il tabellino

Italia-Indonesia 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13)

Italia: Sassolini 2, Piomboni 12, Marchesini 10, Adigwe 27, Bosso 4, Manfredini 15, Bardaro (L), Esposito E., Esposito L. 1, Ndoye, Magnabosco. N.e. Martinelli. All. Gagliardi.

Indonesia: Ajeng Nur Cahaya, Syelomitha 1, Chelsa Berliana 7, Pascalina Mahuze 15, Azzahra Dwi 12, Maradanti 4, Indah Guretno (L), Zahwa Aliah, Geofany Eka 2, Afra Hasna 1. N.e. Kadek Diva, Junaida Santi, Calista, Wa Ode, Nasywa, Nurtomo, Naysila. All. Sugiyama.

Arbitri: Khattab Taghrid (EGY), Wang Hao Juan (CHN)

Durata set: 19’, 22’, 25’, 20’.

Italia: a 8, bs 15, mv 15, et 27.

Indonesia: a 7, bs 1, mv 5, et 25.