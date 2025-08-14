L’azzurro n.1 al mondo supera Mannarino dopo lo stop per pioggia: ora sfida Auger-Aliassime. Fuori Nardi, battuto dal n.2 del ranking.

Jannik Sinner continua la sua corsa al “Cincinnati Open”, ATP Masters 1000 sul cemento dell’Ohio. Il numero uno del mondo e del seeding ha battuto agli ottavi il francese Adrian Mannarino (n.89 ATP, dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-4 7-6(4). Match interrotto sul 6-4 1-2 per pioggia e ripreso dopo circa tre ore, con l’altoatesino bravo a gestire i momenti chiave.

“Affrontarlo non è mai semplice, le sue traiettorie sono basse e serve molto bene da sinistra – ha spiegato Sinner – Ho cambiato posizione in risposta per metterlo a disagio. Ora è importante recuperare energie, domani si torna subito in campo”.

Ai quarti Sinner troverà il canadese Felix Auger-Aliassime, vittorioso 6-4 6-3 sul francese Benjamin Bonzi.

Super Alcaraz, niente da fare per Nardi

Niente da fare invece per Luca Nardi: il 22enne di Pesaro, ripescato come lucky loser, si è arreso 6-1 6-4 allo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 ATP), che affronterà Andrey Rublev nei quarti.

Nella giornata di ieri eliminato anche Taylor Fritz (n.4 ATP), battuto da Terence Atmane in rimonta (3-6 7-5 6-3). Avanza Alexander Zverev (n.3), beneficiario del ritiro di Karen Khachanov sul 7-5 3-0 per il tedesco.

Oggi pomeriggio il Centrale di Cincinnati parlerà italiano: alle 17 Jasmine Paolini sfiderà Barbora Krejcikova e, a seguire, il quarto di finale Sinner–Auger-Aliassime.