Rybakina-Ostapenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Jelena Ostapenko nei quarti di finale degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Tutte e due hanno messo a segno scalpi eccellenti agli ottavi. La russa naturalizzata kazaka ha posto fine al cammino della numero uno del mondo Iga Swiatek mentre la lettone ha domato le velleità della diciottenne statunitense Cori Gauff. Entrambe, inoltre, conoscono alla perfezione la sensazione di arrivare alle fasi finali di un torneo dello Slam. Rybakina, infatti, è la campionessa in carica di Wimbledon mentre Ostapenko ha portato a casa il Roland Garros nel 2017. Gli scontri diretti vedono in vantaggio la lettone per 2-0. Le quote dei bookmakers, tuttavia, danno come favorita della partita la tennista kazaka. E’ davvero tutto aperto nella parte alta del tabellone femminile. La vincente, infatti, affronterebbe in un’eventuale semifinale una tra l’americana Jessica Pegula, numero tre del ranking mondiale, oppure la bielorussa Victoria Azarenka, avversaria sempre da trattare con rispetto in certi palcoscenici data l’enorme esperienza.

Rybakina ed Ostapenko scenderanno in campo martedì 24 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 02:30 italiane (le 12:30 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di quarti di finale tra Rybakina ed Ostapenko. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.