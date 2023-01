Lazio-Milan domani in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Milan, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Periodo decisamente negativo per i rossoneri, che hanno dovuto incassare anche una pesante sconfitta in Supercoppa a Riyadh contro i cugini nerazzurri. Stefano Pioli proverà a dare una scossa alla sua squadra prima di un impegno molto complicato contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. La sfida è in programma domani, martedì 24 gennaio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.