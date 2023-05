Internazionali d’Italia 2023, Tsitsipas avanti: eliminato Sonego in due set, ora Musetti

Stefanos Tsitsipas batte Lorenzo Sonego 6-3 7-6(3) in un’ora e ventidue minuti nel terzo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Una prestazione solida al servizio non basta all’azzurro che saluta il torneo. Sulla terra rossa romana, meteo permettendo, il tennista greco contenderà a Lorenzo Musetti (che ha superato Tiafoe) l’accesso ai quarti di finale.

PRIMO SET – La partita comincia sotto una pioggerellina fitta e con entrambi i giocatori che comunque non si lasciano distrarre e rispondono presenti nei rispettivi turni di servizio. Sonego nel secondo game riesce a rimontare uno spigoloso 0-30 e fa capire a Tsitsipas di essere pienamente in partita. Il greco, dal canto suo, tiene agevolmente i suoi turni di servizio e mette costantemente pressione al torinese che serve anche per secondo. Il momento di svolta del parziale lo si vive nel sesto gioco quando Sonego rimonta da 0-30 al 30-30 ma stavolta un paio di errori lo condannano: c’è il break. Il set si mette in discesa per Tsitsipas che si invola sul 5-2, non riesce a sfruttare tre set point nell’ottavo gioco, ma poi chiude prontamente nel game successivo sigillando il parziale con lo score di 6-3. A quel punto arriva la pioggia: match prima sospeso per un paio di ore e poi definitivamente rinviato alla giornata di martedì.

SECONDO SET – La ripresa imposta subito un secondo periodo all’insegna dell’equilibrio, anche se è un set a due velocità. Nei primi quattro turni di battuta Tsitsipas tiene a zero il servizio. Sonego invece è costretto a cancellare due palle break tra il quinto e il settimo game. Alla fine però l’azzurro se la cava e cresce anche in risposta. Nel decimo gioco Sonego sfrutta un doppio fallo e un errore col dritto di Tsitsipas per costruire il set point, ma il greco esce fuori dal momento critico con il dritto vincente. Sonego è costretto a cancellare una palla break nel game successivo e prima del 6-6 non concretizza il secondo set point. Al tie break la spunta Tsitsipas 7-3.