Giro d’Italia 2023, Vlasov abbandona durante la decima tappa

Ennesimo ritiro in questo Giro d’Italia 2023, che perde un altro dei suoi protagonisti: Aleksandr Vlasov ha abbandonato la corsa durante la decima tappa. Ancora non si conoscono i motivi che hanno portato il corridore della Bora-Hansgrohe ad interrompere la sua azione, ma sin dai primi chilometri quest’oggi era apparso in difficoltà, perdendo poi terreno sui primi strappi. Dopo la maglia rosa Evenepoel, il Giro perde anche il sesto in classifica generale.