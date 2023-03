Indian Wells 2023: Sinner non deve sottovalutare Mannarino, Trevisan prova a sovvertire il pronostico

Ad Indian Wells si entra nella seconda settimana e le speranze azzurre – dopo un inizio che definire negativo è un eufemismo – sono ora riposte in Jannik Sinner e Martina Trevisan, che questa sera proveranno a conquistare gli ottavi di finale del torneo californiano. Ma sarà un lunedì di cartello a “Tennis Paradise”, con diversi incontri che si preannunciano particolarmente interessanti sia in campo maschile che femminile.

ORDINE DI GIOCO LUNEDI 13 MARZO

Le nostre maggiori attenzioni sono ovviamente rivolte a Jannik Sinner, autore di un ottimo inizio di stagione e arrivato quindi in fiducia nel deserto. Il classe 2001 è entrato bene nel torneo, con una buona partite giocata nel suo round d’esordio contro Richard Gasquet. Quest’oggi l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill si troverà di fronte un altro veterano transalpino del circuito, quell’Adrian Mannarino che ha estromesso dalla competizione Lorenzo Musetti. Il 34enne n°68 del ranking mondiale ha caratteristiche sui generis che spesso e volentieri possono mandare in tilt i suoi avversari, ma Jannik lo conosce bene, avendolo affrontato e battuto già due volt nel corso della sua carriera. Non senza patemi, come a Cincinnati lo scorso anno, quando l’azzurro dovette rimontarla dopo aver perso il primo set per 6-2. Un match da vincere, che però non bisogna sottovalutare.

MONTEPREMI MASCHILE

TABELLONE MASCHILE

Martina Trevisan contro Madison Brengle è finalmente tornata ad alzare le mani al cielo. Una vittoria che speriamo possa restituirle quel pizzico di fiducia in vista dei prossimi impegni e in particolar modo della stagione sul rosso. Tornando al torneo in corso, il match che la vedrà affrontare Karolina Muchova non è senz’altro dei più semplici. Pur avendo attualmente una classifica nettamente superiore alla ceca, Martina solamente poche settimane fa ha raccolto quattro games contro la sua avversaria odierna in quel di Dubai. L’ex numero 19 del ranking mondiale parte nettamente con i favori del pronostico per raggiungere il quarto turno.

MONTEPREMI FEMMINILE

TABELLONE FEMMINILE

Tanti gli spunti di interesse provenienti dagli altri incontri di giornata. In campo maschile Tommy Paul ad esempio proverà a proseguire il suo ottimo inizio di 2023 e a sovvertire il pronostico che lo vede leggermente sfavorito contro Hubert Hurkacz. Potrebbe regalare bei colpi la sfida tra Holger Rune e Stan Wawrinka, così come Jack Draper ed Andy Murray potrebbero dar vita ad un grande derby britannico. Secondo incontro anche per Carlos Alcaraz, che non deve sottovalutare uno dei giocatori più in forma del circuito in Tallon Griekspoor. Tra le donne, la finalista degli Australian Open Elena Rybakina dovrà vedersela contro un’ex vincitrice di questo torneo come Paula Badosa. E sempre nella cornice dello “Stadium 1” un’altra trionfatrice quale Bianca Andreescu cercherà in tutti i modi di dare del filo da torcere a Iga Swiatek. Potrebbero uscire delle belle lotte anche negli incontri Fernandez-Garcia e Raducanu-Haddad Maia.