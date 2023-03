Wta 1000 Indian Wells 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Indian Wells 2023, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Le big sono tutte presenti per il primo dei due 1000 americani. Delle prime 20 al mondo l’unica a saltare l’appuntamento sarà Simona Halep, che è al momento sospesa per la questione doping. Aryna Sabalenka vuole confermarsi dopo gli Australian Open, Iga Swiatek è alla ricerca di rivincite e magari Jessica Pegula gradirebbe finalmente festeggiare il titolo più importante della carriera davanti al pubblico di casa. Le azzurre si presentano potendo contare su cinque azzurre. Alcune in ottima forma come Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto, altre invece in crisi di risultati come Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Nel mezzo Jasmine Paolini. Il prize money totale dell’evento di Indian Wells al femminile corrisponde a 8 milioni e 262mila 760 euro totali, dei quali 1 milione e 188mila 615euro andranno a beneficio di colei che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

MONTEPREMI WTA 1000 INDIAN WELLS 2023

PRIMO TURNO – € 17.572 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 29.084 (35 punti)

TERZO TURNO – € 52.518 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.301 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 173.708 (215 punti)

SEMIFINALI – € 332.071 (390 punti)

FINALISTA – € 623.735 (650 punti)

VINCITRICE – € 1.188.615 (1000 punti)