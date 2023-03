Tabellone Wta Indian Wells 2023: Swiatek guida il seeding, presenti Trevisan e Giorgi

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del torneo Wta 1000 di Indian Wells 2023: c’è la numero uno al mondo Iga Swiatek a guidare il seeding, per l’Italia tra le altre presenti anche Martina Trevisan (col bye) e Camila Giorgi. Per quanto riguarda le avversarie delle azzurre al primo turno, c’è Lucia Bronzetti contro l’americana Pera, Elisabetta Cocciaretto contro Parrizas Diaz e Jasmine Paolini contro Maria, tutte nella parte alta, mentre Camila Giorgi pesca una qualificata all’esordio ma al secondo turno c’è Pegula. Di seguito ecco il tabellone completo in costante aggiornamento.

TABELLONE WTA INDIAN WELLS 2023

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Swiatek bye

Liu vs Van Uytvanck

Q vs (WC) Stearns

(32) Andreescu bye

(20) Linette bye

Kovinic vs Raducanu

Siniakova vs Niemeier

(17) Haddad Maia bye

(12) Samsonova bye

Pera vs Bronzetti

Cirstea vs Q

(19) Keys bye

(3) Fernandez bye

(WC) Navarro vs (WC) McNally

Korpatsch vs Collins

(5) Garcia bye

(4) Jabeur bye

Zanevska vs Davis

Vondrousova vs Marino

(28) Bouzkova bye

(23) Trevisan bye

Q vs Brengle

Putintseva vs Muchova

(14) Azarenka bye

(10) Rybakina bye

Stephens vs (WC) Kenin

Parrizas Diaz vs Cocciaretto

(21) Badosa bye

(25) Martic bye

Q vs Q

Maria vs Paolini

(8) Kasatkina bye

PARTE BASSA

(7) Sakkari bye

(WC) Volynets vs Rogers

Sherif vs Fruhvirtova

(27) Kalinina bye

(17) Pliskova bye

Kalinskaya vs Parks

(WC) Li vs Blinkova

(11) Kudermetova bye

(15) Kvitova bye

(WC) Mandlik vs Riske

Sasnovich vs Kanepi

(24) Ostapenko bye

(26) Potapova bye

Q vs Wang

Q vs Giorgi

(3) Pegula bye

(6) Gauff bye

Q vs Q

Moskova vs Begu

(22) Anisimova bye

(27) Zhang bye

Q vs Kostyuk

Q vs Teichmann

(9) Bencic bye

(16) Krejcikova bye

(WC) Yastremska vs Bondar

Wang vs Mertens

(18) Alexandrova bye

(29) Vekic bye

Q vs Zhu

Rodina vs Cornet

(2) Sabalenka bye