Milan-Salernitana, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Salernitana, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude questo turno col monday night e tornano in campo i rossoneri reduci dal passaggio del turno in Champions. Occhio ai campani che vogliono allontanarsi dalle zone calde della classifica: chi vincerà? Al Meazza si parte alle ore 20.45 di lunedì 13 marzo.

Milan-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.