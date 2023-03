Atp Masters 1000 Indian Wells 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Indian Wells 2023, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Tanti i ritiri avvenuti nel corso delle ultime settimane, tra cui quelli di Rafael Nadal e Nick Kyrgios, certamente tra i più attesi dal pubblico americano. Altri come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono in dubbio, il primo per questioni burocratiche, il secondo perché reduce dall’infortunio nella finale di Rio de Janeiro. Chi arriva in perfette condizioni fisiche e mentali è invece Daniil Medvedev. Punta al grande risultato anche Jannik Sinner, mentre al momento non si conoscono le condizioni di Matteo Berrettini. Lorenzo Musetti è in crisi nera di risultati, ma l’Italia potrà contare nel tabellone principale anche su Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Il prize money totale dell’evento di Indian Wells al maschile corrisponde a 8 milioni e 262mila 760 euro totali, dei quali 1 milione e 188mila 615euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2023

PRIMO TURNO – € 17.572 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 29.084 (25 punti)

TERZO TURNO – € 52.518 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.301 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 173.708 (180 punti)

SEMIFINALI – € 332.071 (360 punti)

FINALISTA – € 623.735 (600 punti)

VINCITORE – € 1.188.615 (1000 punti)