Giorgi-V.Williams oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Birmingham 2023

Camila Giorgi affronterà Venus Williams al primo turno del WTA 250 di Birmingham 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. L’esordio stagiona sull’erba non è stato dei migliori per l’azzurra, che su questa superficie può fare molto bene, ma che a Nottingham ha perso negli ottavi di finale dalla statunitense Mandlik. A Birmingham cerca il riscatto, anche se il livello del tabellone si alza rispetto alla settimana precedente. L’incontro di primo round è certamente di quelli da non perdere, contro una Venus che in questi giorni ha compiuto 43 anni e tornata alle competizioni in Olanda, dove ha perso in rimonta dalla giovane svizzera Naef. La statunitense è reduce dall’ennesimo stop per infortunio, dopo essesi fatta male a inizio stagione ad Auckland.

Giorgi e Williams scenderanno in campo oggi, lunedì 19 giugno, come 4°match dalle 12:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.