Basket, Serie A2 Playoff 2023: tabellone e accoppiamenti

E’ volta al termine la seconda fase della stagione 2022/2023 di Serie A2 di basket. Nella rincorsa a un posto in A1 del prossimo anno, sono 18 le squadre coinvolte, divise in tre gironi: il Girone Giallo (1°, 2° e 3° dei due gironi), il Girone Blu (4°, 5°, 6°) e il Girone Bianco (7°, 8°, 9°); viene mantenuto il record di vittorie/sconfitte degli scontri diretti giocati nella regular season. Al termine, viene stilata la classifica dal 1° al 18°: le squadre che chiudono al 17° e 18° posto vengono escluse dai playoff, ma mantengono la categoria. Per quanto riguarda le teste di serie, nel tabellone oro si prospetta una probabile semifinale tra Cremona e Baltur Cento, che si sono sfidate nell’ultima giornata con Baltur Cento che l’ha spuntata su Cremona 76-67. Nel tabellone argento interessante la probabile semifinale tra Cantù e Pistoia, che prima dovranno battere nei quarti Nardò e Piacenza. Qui di seguito il tabellone completo con gli accoppiamenti.

TABELLONE ORO

QUARTI

Q1 – Forlì-Chiusi

Q2 – Cremona-Agrigento

Q3 – Baltur Cento-Fortitudo Bologna

Q4 – Milano-Cividale

SEMIFINALI

SF1: vincente Q1 – vincente Q4

SF2: vincente Q2 – vincente Q3

FINALE

Vincente SF1 – Vincente SF2

TABELLONE ARGENTO

QUARTI

Q5 – Treviglio-Rimini

Q6 – Cantù-Nardò

Q7 – Pistoia-Piacenza

Q8 – Torino-Udine

SEMIFINALI

SF3: vincente Q5 – vincente Q8

SF4: vincente Q6 – vincente Q7

FINALE

Vincente SF3 – Vincente SF4

Le vincenti delle due finali ottengono la promozione nella Serie A1 2023/2024.