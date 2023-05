Basket, Serie A2 2022/2023: il regolamento dei playoff

Il regolamento dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket, con tutto quello che c’è da sapere sulla fase che porterà a conoscere le due squadre che saliranno in Serie A1. Innanzitutto, sono sedici le squadre partecipanti, accoppiate secondo i risultati della seconda fase e suddivise nel Tabellone Oro e nel Tabellone Argento. La squadra con la miglior classifica al termine della seconda fase potrà godere del vantaggio ambientale, ovvero giocherà tra le mura amiche gara-1 e gara-2, oltre all’eventuale gara-5.

Tutti i turni dei playoff, ovvero quarti, semifinali e finali si disputeranno al meglio delle cinque partite: passa il turno, quindi, la prima squadra che vince tre partite. Alla fine, la squadre che vincerà il Tabellone Oro e quella che vincerà il Tabellone Argento guadagneranno la promozione in Serie A1; le due squadre interessate non si sfideranno, poi, nel classifico testa a testa per decretare la vincente del titolo di “Campione d’Italia Serie A2”, ma questo verrà assegnato direttamente alla squadra che tra le due aveva ottenuto il miglior piazzamento al termine della seconda fase.

