Wta Birmingham 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Birmingham 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena da lunedì 19 a domenica 25 giugno sui campi in erba della cittadina inglese. Presenti ben tre azzurre. Si tratta di Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, le ultime due pronte a fare il loro esordio stagionale sui prati. Guida il seeding la ceca Barbora Krejcikova, seguita dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia, dalla lettone Jelena Ostapenko e dalla statunitense Madison Keys. Proveranno a dire la loro anche la polacca Magda Linette, la russa Anastasia Potapova, l’ucraina Anhelina Kalinina (recente finalista sulla terra rossa del Foro Italico) e la belga Elise Mertens. Attenzione pure ad un’altra ceca ovvero la giovane Linda Noskova. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Birmingham 2023 e tutti gli impegni delle azzurre fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole dei protagonisti per tutto l’arco dei sette giorni dell’evento.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 250 BIRMINGHAM

SUPERTENNIS

Lunedì 19 giugno – DIFFERITA alle ore 21.00 (primo turno)

Martedì 20 giugno – REPLICA alle ore 03.00; DIFFERITA alle ore 21.00 (primo turno)

Mercoledì 21 giugno – REPLICA alle ore 03.00; DIFFERITA alle ore 21.00 (secondo turno)

Giovedì 22 giugno – REPLICA alle ore 03.00; DIFFERITA alle ore 21.00 (secondo turno)

Venerdì 23 giugno – REPLICA alle ore 03.00; DIFFERITA alle ore 21.00 (quarti di finale)

Sabato 24 giugno – REPLICA alle ore 03.00; DIFFERITA alle ore 23.00 (semifinali)

Domenica 25 giugno – REPLICA alle ore 03.00; DIFFERITA alle ore 23.00 (finale)