Wta Birmingham 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Birmingham 2023, evento in programma dal 19 al 25 giugno sull’erba inglese. A guidare il seeding è la ceca Barbora Krejcikova, seguita dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla lettone Jelena Ostapenko. Sono invece tre le tenniste azzurre ai nastri di partenza: si tratta di Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà nel Regno Unito è di €237.100, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 BIRMINGHAM 2023

PRIMO TURNO – € 2.560 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.580 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.870 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.310 (110 punti)

FINALISTA – € 18.490 (180 punti)

VINCITRICE – € 31.300 (280 punti)