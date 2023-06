Tabellone WTA Birmingham 2023: Giorgi sfida Venus Williams, ci sono Paolini e Cocciaretto

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone principale del WTA 250 di Birmingham, evento che nonostante la non elevata categoria vedrà all’opera tante fortissime giocatrici, due su tutte Barbora Krejcikova e Jelena Ostapenko. Ci sono anche Elina Svitolina e Venus Williams, chiamata ad un non semplice esordio contro l’azzurra Camila Giorgi. Presenti, inoltre, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini: le due italiane se la vedranno, rispettivamente, con la cinese Shuai Zhang e con la polacca Magda Linette.

WTA 250 BIRMINGHAM – TABELLONE PRINCIPALE

(1) Krejcikova vs Qualificata

Qualificata vs Qualificata

Svitolina vs L.Fruhvirtova

Bouzkova vs (6) Pera

(3) Linette vs Paolini

Boulter vs Zhu

Qualificata vs Qualificata

Cocciaretto vs (7) Zhang

(5) Kalinina vs Parks

Dart vs Burrage

Davis vs McNally

Kostyuk vs (4) Potapova

(8) Cirstea vs Qualificata

Qualificata vs Strycova

V.Williams vs Giorgi

Noskova vs (2) Ostapenko