Giorgi-Bencic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Belinda Bencic nel terzo turno dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Insegue gli ottavi a Melbourne per la prima volta in carriera la giocatrice marchigiana, che ha ottenuto due belle vittorie contro Palyuchenkova e Schmiedlova senza perdere set. Ora però l’asticella si alza dato che sulla sua strada troverà l’elvetica Bencic, numero uno della Race e protagonista assoluta di questa prima parte di stagione. Sconfitta solo da Swiatek nella United Cup, ha vinto il titolo ad Adelaide la scorsa settimana, regalandosi il ritorno in Top 10. Non a caso, nonostante tra le due non ci sia un enorme differenza, una vittoria della Giorgi paga quattro volte la posta. Bencic è avanti 3-2 nei precedente e, purtroppo per Camila, le sue due vittorie sono arrivate una sulla terra rossa e l’altra per ritiro dell’avversaria.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Giorgi e Bencic scenderanno in campo nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio, come secondo match sulla Rod Laver Arena a partire dall’01:00 ora italiana (al termine di Gracheva-Pliskova). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di terzo turno tra Giorgi e Bencic. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.