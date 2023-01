Juventus penalizzata: ecco la nuova classifica di Serie A: i bianconeri precipitano

La Juventus è stata penalizzata dalla Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello che ha accolto le richieste della Procura Figc, inizialmente di riaprire il processo plusvalenze, quindi di infliggere 15 punti di penalità ai bianconeri, in seguito all’acquisizione di nuovi elementi dall’altra inchiesta, quella della Procura di Torino sui bilanci del club piemontese. Cambia dunque la classifica di Serie A, ecco la nuova graduatoria. In sostanza, scivola di tante posizioni la squadra di Allegri, che in attesa del ricorso in Collegio di Garanzia dello Sport dovrà dunque rimboccarsi le maniche per recuperare il terreno perso sul campo: di fatto, si finisce quasi in zona retrocessione, dietro l’Empoli e appena davanti al Monza. Di seguito ecco la nuova classifica della Serie A aggiornata dopo la penalizzazione alla Juventus.

Napoli 47

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Atalanta 34

Roma 34

Udinese 25

Torino 23

Fiorentina 23

Bologna 22

Empoli 22

Juventus 22

Monza 21

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Sampdoria 9

Hellas Verona 9

Cremonese 7