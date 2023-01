Highlights Olimpia Milano-Lyon Villeurbanne 73-79, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 93

Il video con gli highlights del match tra Olimpia Milano e Lyon Villeurbanne 73-79, sfida valida per la ventesima giornata dell’Eurolega 2022/2023. Altra pesante sconfitta per la squadra di Messina, che cede anche in casa contro i francesi, che prima di questa sfida erano ultimi insieme all’Armani, che resta dunque nei bassifondi della competizione europea. In alto ecco le immagini salienti.