Fognini-Giannessi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2023

Fabio Fognini sfiderà Alessandro Giannessi nel primo turno dell’ATP 250 di Estoril 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Derby non solo italiano, ma anche ligure tra due veterani del circuito, seppur con un’esperienza diversa ad alti livelli. Fabio torna sulla terra rossa e cerca di dare una svolta a questo inizio di stagione tremendo che lo ha visto perdere posizioni nel ranking, con l’uscita dai top-100 che potrebbe arrivare presto senza qualche buon risultato. Tutt’altra storia invece per ‘Gianna’ che è tornato a distanza di anni a vincere un torneo challenger e ora – con rinnovata fiducia – ha superato le qualificazioni qui in Portogallo dopo due battaglie molto intense. Sul rosso lo spezzino è un avversario sempre molto ostico, quindi la partita potrebbe essere più equilibrata di quanto dica la classifica.

Fognini e Giannessi scenderanno in campo oggi, lunedì 3 aprile, come 4° match dalle 13:00. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il derby azzurro con una diretta testuale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.