Atp Estoril 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Estoril 2023 (Portogallo), torneo di scena da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra rossa della cittadina lusitana. Tre azzurri sono sicuri di un posto nel tabellone. Si tratta di Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri. La testa di serie numero uno è il norvegese Casper Ruud, chiamato a rifarsi dopo dei primi mesi di stagione al di sotto delle aspettative. Riflettori puntati anche sullo statunitense Sebastian Korda e sugli spagnoli Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Bautista Agut, quest’ultimo in gara grazie all’ausilio di una wild card. In lizza per il titolo anche l’altro iberico Albert Ramos Vinolas e l’argentino Diego Schwartzman, due autentici specialisti della superficie.

Da non sottovalutare pure la presenza dell’austriaco Dominic Thiem, ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e tecnica dopo un ultimo periodo denso di problemi di carattere fisico. La diretta televisiva della manifestazione è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Estoril 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA ATP 250 ESTORIL 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 3 aprile – LIVE alle ore 13.00 (primo turno)

Martedì 4 aprile – LIVE alle ore 13.00 e 15.00 (primo turno)

Mercoledì 5 aprile – LIVE alle ore 13.00 e 15.00 (secondo turno)

Giovedì 6 aprile – LIVE alle ore 13.00 (secondo turno)

Venerdì 7 aprile – LIVE alle ore 13.00 (quarti di finale)

Sabato 8 aprile – LIVE alle ore 16.00 (semifinali)

Domenica 9 aprile – LIVE alle ore 16.30 (finale)