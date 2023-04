Tabellone Atp Estoril 2023: Ruud prima testa di serie, ci sono Fognini e altri tre azzurri

Il tabellone principale del torneo Atp 250 di Estoril 2023. In Portogallo entra nel vivo la stagione su terra rossa in Europa, con un torneo che vede come prima testa di serie il norvegese Casper Ruud. Dall’altra parte del main draw invece c’è la testa di serie numero 2, ovvero Hubert Hurkacz. Per quanto riguarda l’Italia, sono quattro gli azzurri attesi al via: Fabio Fognini attende un qualificato, mentre Marco Cecchinato al primo turno se la dovrà vedere con Diego Schwartzmann. Spazio anche ai più giovani Giulio Zeppieri e Luca Nardi, rispettivamente opposti a Sousa e Kecmanovic.

IL TABELLONE

(1) Ruud Bye

Zeppieri vs Sousa

Cachin vs Tseng

Albot vs (5) Baez

(4) Bautista Bye

Borges vs Halys

Thiem vs Q

Lestienne vs (8) Shelton

(7) Schwartzman vs Cecchinato

Q vs Fognini

Van Assche vs Q

(3) Davidovich Fokina Bye

(6) Kecmanovic vs Nardi

Rodionov vs Ramos

Zapata vs Q

[2] Hurkacz Bye