Sassuolo-Torino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023, il Sassuolo ospita tra le mura amiche il Torino. Sarà il match di Reggio Emilia a chiudere questo turno, con due squadre a caccia di punti e determinate a far bene in questo finale di stagione. Il Sassuolo è reduce da quattro successi di fila e sogna la parte sinistra della classifica, mentre i granata vogliono riscattarsi dopo il ko contro il Napoli e puntano a raggiungere Bologna e Fiorentina all’ottavo posto. La sfida è in programma oggi, lunedì 3 aprile alle 20:45 presso il Mapei Stadium. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.