Futuro Retegui: l’Eintracht Francoforte preme, ma il giocatore vuole l’Inter

Roberto Mancini ha mostrato il talento grezzo di Mateo Retegui ed ora è pronto ad assistere ad una possibile asta per accaparrarsi l’attaccante. Il classe 1999 di proprietà del Boca Juniors, in prestito al Tigre, è ambito da molte squadre in giro per l’Europa. La più interessata sarebbe l’Eintracht Francoforte che starebbe portando avanti la corte al giocatore per avere la mossa pronta in caso di probabile addio di Kolo Mouani. Il giocatore però preferirebbe la meta italiana dell’Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, sarebbero settimane calde per il futuro di Mateo Retegui. Il giocatore verrò innanzitutto riscattato dal Tigre dal Boca Juniors per 2,5 milioni di euro. Poi, si aprirà un’asta che la società argentina si augura sia al rialzo. Il club più interessato sarebbe l’Eintracht Francoforte che avrebbe già avviato i contatti con il padre-agente del giocatore e con il club argentino. Il giocatore, però, sarebbe stato chiro sempre con il Tigre: la sua prima scelta è l’Italia, è l’Inter. Al momento però il club nerazzurro è frenato per i problemi economici a cui deve sopperire Zhang.