LIVE – Fognini-Giannessi, primo turno Atp Estoril 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Fognini-Giannessi, incontro valevole peril primo turno dell’ATP 250 di Estoril 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Derby tutto italiano e ligure in questo esordio nel torneo portoghese con cui si apre la stagione sul rosso europeo. Arriva da un buon momento Giannessi, che ha trionfato nel challenger croato di Zadar e ha passato le qualificazioni qui all’Estoril nonostante partisse sfavorito in entrambe le occasioni contro Krutykh e Marozsan. Non sarà un cliente facile per Fognini, che punta a svoltare una stagione fin qui avara di soddisfazione e soprattutto di vittorie. Il match chiuderà il programma di giornata: sarà infatti il quarto in ordine cronologico a partire dalle 13:00 italiane e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

FOGNINI-GIANNESSI (4°match dalle 13:00)