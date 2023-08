Europei femminili volley 2023: la Bulgaria rimonta la Slovacchia, avanza anche la Polonia

Sarà Turchia-Polonia uno dei due quarti di finale della parte bassa del tabellone degli Europei femminili 2023 di volley, quella in cui si trova l’Italia. Dopo il successo delle turche, in serata è arrivato anche quello di Stysiak e compagne, brave a liquidare in tre set l’ostica Germania. 3-0 (25-22, 25-20, 26-24) il punteggio in favore della squadra allenata dall’italiano Stefano Lavarini, che dopo il secondo posto nella Pool A, hanno ottenuto una prestigiosa vittoria che le ha consentito di proseguire l’avventura continentale. Come suggerisce il punteggio non è stata una passeggiata, tuttavia la Polonia è riuscita a fare la differenza nei momenti cruciali dei vari set ed ha archiviato la pratica senza sprecare troppe energie. MVP la solita Magdalena Stysiak, di gran lunga miglior realizzatrice con ben 22 punti.

Nella altro incontro della serata valevole per gli ottavi di finale, invece, la Slovacchia ha sprecato uno svantaggio di due set a zero contro la Bulgaria ed ha ceduto di schianto al tie-break. 3-2 (16-25, 17-25, 25-19, 25-20, 15-9) il punteggio in favore delle ragazze allenate dall’italiano Lorenzo Micelli, seconde classificate nella Pool B, che si sono scosse dopo un avvio da incubo e sono riuscite a ribaltare la sfida. A fare la differenza nel match di Palazzo Wanny di Firenze, nel bene e nel male è stata Sunderlikova. Decisiva nei primi due set, non appena si è spenta è crollata anche la sua squadra, che si è disunita e non è riuscita più ad esprimersi a certi livelli. Per la Bulgaria è stato dunque un gioco da ragazzi rendersi protagoniste di una super rimonta e staccare il pass per i quarti. La prossima avversaria delle ragazze di Micelli sarà l’Olanda.