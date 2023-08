Napoli-Sassuolo 2-0, Dionisi: “Male nel primo tempo, siamo usciti bene alla distanza”

“Dopo la prima parte iniziale, abbiamo fatto quello che volevamo, stavamo uscendo bene e abbiamo avuto delle situazioni dove potevamo imbucare, abbiamo anche sprecato un’occasione. Peccato, dopo se giochi dieci contro undici contro il Napoli diventa una montagna da scalare. Espulsione? Non so cosa abbia detto Lopez all’arbitro”. Queste le parole di Alessio Dionisi dopo il ko esterno contro il Napoli per 2-0. “Nella partita si è creata un’altra partita, in quel momento lì i ragazzi hanno fatto quello che potevano fare. C’è nervosismo? Di sicuro l’apertura del mercato non aiuta un club come il nostro, spesso chiacchierato. Abbiamo ragazzi giovani che devono crescere, stiamo recuperando diversi giocatori. Servirà più tempo, questa sarà una stagione difficile rispetto a quella precedente”.