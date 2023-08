Calendario Italia Europei femminili volley 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dell’Italia agli Europei femminili di volley 2023, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Sylla e compagne potranno anche contare, almeno nella prima fase, sul tifo del pubblico di casa. La Pool B si giocherà infatti in Italia tra Verona, Monza e Torino, mentre la Pool A si giocherà a Ghent (Belgio), la Pool C a Dusseldorf (Germania) e la Pool D a Tallinn (Estonia).

STREAMING E TV – L’evento sarà trasmesso interamente sulla piattaforma della Cev Eurovolley.tv (possibili restrizioni territoriali), mentre le partite dell’Italia e della fase finale godranno della copertura televisiva sui canali Rai e Sky Sport, visibili anche in streaming su Rai Play, SKy Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani di tutte le partite dell’Italia agli Europei femminili di volley 2023 e come vederle in diretta.

Calendario Italia Europei femminili volley 2023

MARTEDI’ 15 AGOSTO – GIRONI

20.00 Italia-Romania (Pool B) – Diretta Sky Sport Summer, Rai Uno e Rai Tre

VENERDI’ 18 AGOSTO – GIRONI

21.00 Italia-Svizzera (Pool B) – Diretta Sky Sport Summer e Rai Due

SABATO 19 AGOSTO – GIRONI

21.00 Bulgaria-Italia (Pool B) – Diretta Sky Sport Action, Rai Due e Rai Sport

MARTEDI’ 22 AGOSTO – GIRONI

21.00 Italia-Bosnia Erzegovina (Pool B) – Diretta Sky Sport Summer, Rai Due e Rai Sport

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO – GIRONI

21.00 Italia-Croazia (Pool B) – Diretta Sky Sport Summer, Rai Due e Rai Sport