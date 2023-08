Europei femminili volley 2023: una bella Italia annienta la Svizzera 3-0, Sylla MVP

Non poteva augurarsi una serata migliore l’Italia, che nella partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley ha travolto la Svizzera con un netto 3-0 (25-14, 25-19, 25-13). Match da incorniciare per le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d’Europa in carica, che affrontavano un avversario modesto ma sono state bravissime ad archiviare la pratica in scioltezza. Successo importante per l’Italia, che bissa la vittoria contro la Romania all’esordio nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona e raggiunge la Bulgaria (prossima avversaria) in vetta al girone a punteggio pieno. MVP la capitana Myriam Sylla, della quale si potrebbero dire mille cose ma i tre ace negli ultimo scampoli di terzo set che hanno messo la parola fine al match dicono tutto. Azzurre nuovamente in campo nella giornata di sabato 19 agosto contro la Bulgaria (DOVE VEDERE LA GARA).

CRONACA – Avvio da sogno per l’Italia, che domina il primo set e se lo aggiudica con merito per 25-14. C’è davvero poco da rimproverare alla Svizzera, che ha fatto il possibile contro un’Italia straripante, trascinata da Pietrini e Antropova. Convincente anche la prova di Paola Egonu, apparsa molto motivata una volta entrata in campo e coccolata dal pubblico di Monza. Set dominato in lungo e in largo dalle ragazze di Mazzanti, che non potevano sperare in una partenza migliore.

Poco equilibrato anche il secondo set, dove la Svizzera è riuscita quantomeno a contenere il passivo, evitando la doppia cifra di svantaggio. Ciò non ha tuttavia impedito all’Italia di prevalere molto agevolmente e fare un altro passo verso la vittoria. Difficile menzionare una giocatrice in particolare dato che ha funzionato davvero tutto il sestetto, comprese le rotazioni. Ad eccezione di un breve passaggio a vuoto nel finale, in cui le elvetiche hanno abbozzato una rimonta, l’Italia non ha corso particolari rischi e ha trionfato per 25-19.

A senso unico infine il terzo parziale, in cui l’Italia riprende da dove aveva lasciato e travolge le avversarie con una facilità disarmante. Molto bene Pietrini, efficace anche al servizio, Antropova e un’immensa Myriam Sylla, che chiude il match grazie a tre ace consecutivi e fa esplodere di gioia l’Arena di Monza.