Serie B 2023/2024, surreale 0-0 tra Bari e Palermo: due rossi, un rigore sbagliato e il gol annullato al 100′

Incredibile 0-0 per il Palermo in casa del Bari nel match inaugurale della Serie B 2023/2024. Nella prima giornata del campionato cadetto succede di tutto al San Nicola, tutto ai danni dei galletti inizialmente, con il rosso col Var a Maita, poi il rigore sempre col Var e l’espulsione di Di Cesare, ma con Di Mariano che sbaglia dal dischetto. Quindi, al minuto 100 dopo un assalto di mezzora degli ospiti in undici contro nove, il gol di Brunori che viene annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico.

Primo tempo intenso e con diverse occasioni, la prima dopo due minuti con Pigliacelli che rimane a terra per anticipare un avversario, contropiede Palermo e conclusione di Vasic con pasticcio di Brenno che se la butta sul palo ma si salva. Di Brunori l’altra occasione col tiro che finisce fuori di poco per i rosanero, sale però in cattedra la squadra di casa e sfiora più volte il gol. Occasioni clamorose per Sibilli e Maita, ma cestinano da pochi passi, mentre Nasti viene fermato da Pigliacelli, e soprattutto Mignani perde già dopo 15 minuti Diaw per un problema fisico. Nel secondo tempo, al pronti via, la possibile svolta: Maita entra duro su Vasic e viene espulso col Var dopo l’iniziale giallo mostrato da Maresca. Ma non è finita qui: l’arbitro si perde un rigore su Brunori, il Var lo richiama e oltre al penalty c’è il secondo giallo per Di Cesare, dunque anche lui espulso. Galletti sotto di due uomini e Di Mariano sul dischetto, ma come Baggio ai Mondiali 1994 calcia altissimo e violento. Ultimi venti minuti di assalto alla diligenza da parte della formazione di Corini, che in pieno recupero trova il gol vittoria con Brunori al 100′, annullato però ancora dal Var per una rotula in fuorigioco e così finisce 0-0.