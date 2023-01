Australian Open 2023: Sabalenka con agio su Vekic ed è in semifinale, Linette elimina una spenta Pliskova

Aryna Sabalenka e Magda Linette raggiungono Viktoria Azarenka ed Elena Rybakina: sono le quattro semifinaliste degli Australian Open 2023. Domani mattina, sulla Rod Laver Arena, si contenderanno quella che potrebbe essere la loro prima finale in carriera in un torneo dello slam, mentre dall’altro lato del tabellone abbiamo due giocatrici che sono già state in grado di vincerlo.

Sabalenka ha sconfitto quest’oggi nei quarti Donna Vekic con il punteggio di 6-3 6-2 al termine di un match in cui la tensione l’ha probabilmente fatta da padrona. Tantissimi errori da parte di tutte e due le giocatrici, con la croata che non è mai riuscita sin dalle prime battute a controllare le sue emozioni e conseguentemente anche i suoi colpi. La bielorussa con il passare dei games è invece riuscita a sciogliersi un po’ di più, è questa sarà la chiave in vista della semifinale. L’attuale numero 5 del mondo è alla quarta semifinale slam ma nelle precedenti tre non è mai riuscita a reggere al 100% di testa. Domani sarà la chiave. Ciò che è certo è che ci arriva con nove vittorie consecutive in questo 2023 senza mai aver perso un set per strada.

Dall’altro lato della rete, come anticipato, si troverà di fronte la sempre più sorprendente Magda Linette, che fino ad oggi non era mai riuscita ad andare oltre il terzo turno in un major e ora alla soglia dei 30 anni si ritrova a giocarsi la possibilità di una finale. La polacca si è imposta per 6-3 7-5 su una Karolina Pliskova che ha sprecato malamente una grande chance di tornare nelle fasi finali di un torneo slam, giocando un match farcito da errori su errori. 36 errori non forzati e solamente 18 vincenti per l’ex numero uno al mondo, che non è stata neanche aiutata dal servizio, con 7 doppi falli e il 29% di punti vinti sulla seconda.