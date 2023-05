Cocciaretto-Davis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Lauren Davis nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Dopo aver sfiorato una prestigiosa vittoria a Madrid contro Badosa, l’azzurra riparte dal torneo di casa e mette nel mirino il secondo turno. Al debutto sfiderà l’americana Davis, che l’ha sconfitta a inizio stagione in finale ad Hobart ma contro cui è 1-1 nei precedenti. La superficie dovrebbe favorire Cocciaretto, che non a caso secondo i bookmakers partirà favorita. Guai però a sottovalutare l’avversaria, che può vantare una grande esperienza nel circuito Wta. In palio un posto al secondo turno contro Anastasia Potapova.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Davis scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Pietrangeli. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cocciaretto e Davis garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.