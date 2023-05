Malagò: “San Siro? Siamo spettatori interessati, ma è una partita tra le squadre e il comune”

“Su San Siro noi siamo spettatori interessati e attenti, ma è una partita che riguarda l’amministrazione comunale e le 2 squadre: non è giusto che noi esprimiamo un concetto”. A dirlo è stato il presidente del CIO Giovanni Malagò, a Milano per la rassegna agroalimentare ‘Tuttifood’, rispondendo ad una domanda sullo stadio milaese. “Teniamo a ribadire quello che noi dal primo giorno abbiamo voluto fortissimamente, anche per la capienza, la sua storia la sua importanza – ha aggiunto Malagò –, ossia che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2026 sia a San Siro”. A proposito della semifinale di Champions League, che si gioca questa sera a Milano e dei risultati delle squadre italiane nelle coppe europee, ha commentato: “È uno spot per il calcio italiano, che ne ha molto bisogno e fa un gran bene al nostro paese”.