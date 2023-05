Errani-Pavlyuchenkova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Sara Errani se la vedrà contro Anastasia Pavlyuchenkova nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La romagnola è reduce dal torneo di Madrid dove, dopo aver superato le qualificazioni, si è arresa in due set all’esordio contro la montenegrina Danka Kovinic. L’urna le ha riservato la trentunenne russa. Quest’ultima, finalista del Roland Garros nel 2021, oggi si trova addirittura fuori dalle prime cinquecento giocatrici del mondo per via dei tanti problemi fisici.

L’ex top ten sovietica sta cercando di rilanciarsi durante questa stagione e viene data leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Gli scontri diretti premiano Pavlyuchenkova, in vantaggio per 5-2 (2-0 il bilancio sul rosso). Errani proverà a dire la sua. Quest’anno, soprattutto sul circuito minore, l’azzurra è riuscita a trovare buona continuità. I buoni risultati l’hanno fatta rientrare nella top cento, in cui proverà a rimanere nel corso dei prossimi mesi delicati. In palio per Errani, entrata in tabellone grazie ad una wild card da parte degli organizzatori, c’è un secondo turno decisamente stimolante contro la numero uno del mondo Iga Swiatek.

Errani e Pavlyuchenkova scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Errani e Pavlyuchenkova garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.