Bronzetti-Pera stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Lucia Bronzetti sfiderà Bernarda Pera nel primo turno del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Non è un periodo felice per l’azzurra, che è reduce da ben sei sconfitte consecutive e nelle prossime settimane inizia a difendere molti punti che potrebbero mettere a rischio la sua permanenza nella top-100. La sua avversaria nel corso della carriera ha ottenuto i suoi maggiori successi sul rosso, ma è in grado di destreggiarsi bene anche sul veloce outdoor e vista le diffocoltà della nostra giocatrice parte senza dubbio con i favori del pronostico. C’è un precedente risalente al 2021, quando a Portoroz ebbe la meglio Bronzetti dopo una dura battaglia di tre set.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Bronzetti e Pera scenderanno in campo questa sera, giovedì 9 marzo, alle ore 20:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista statunitense. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.