Fognini-Shelton stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Ben Shelton nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023. Esordio tutt’altro che agevole sul cemento outdoor del deserto californiano per il ligure. Quest’ultimo ha dato segnali abbastanza confortanti nella recente trasferta sul rosso sudamericano e vuole cavalcare l’onda anche in quest’importante appuntamento. Davanti a lui, tuttavia, c’è il ventenne americano, numero 41 del ranking mondiale. Quest’ultimo si è affacciato solamente l’anno scorso nel tennis che conta rendendosi protagonista di una meravigliosa scalata. A gennaio è arrivato addirittura ai quarti di finale negli Australian Open. Con Fognini, nonostante la minore esperienza, partirà proprio lui nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un secondo turno proibitivo contro il californiano Taylor Fritz, testa di serie numero quattro e vincitore della manifestazione l’anno scorso in finale contro il ventidue volte campione Slam Rafael Nadal.

Fognini e Shelton scenderanno in campo stasera (giovedì 9 marzo). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sullo Stadium 2 dalle ore 20:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di primo turno tra Fognini e Shelton garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.