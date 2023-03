Wta 1000 Indian Wells 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Wta di Indian Wells 2023, in programma da mercoledì 8 a domenica 19 marzo. L’evento partirà lunedì 6 e martedì 7 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Tutte le big dovrebbero essere presenti al via del secondo 1000 della stagione dopo quello di Dubai vinto da Barbora Krejcikova. Cinque sono le azzurre ammesse direttamente nel tabellone principale: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre nonchè 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA WTA 1000 INDIAN WELLS 2023

Sessione diurna (orari italiani): dalle ore 20:00

Sessione serale (orari italiani): dalle ore 03:00

Mercoledì 8 marzo: Primo turno

Giovedì 9 marzo: Primo turno

Venerdì 10 marzo: Secondo turno

Sabato 11 marzo: Secondo turno

Domenica 12 marzo: Terzo turno

Lunedì 13 marzo: Terzo turno

Martedì 14 marzo: Ottavi di finale

Mercoledì 15 marzo: Quarti di finale



Giovedì 16 marzo: Quarti di finale

Venerdì 17 marzo: Semifinali

Domenica 19 marzo: Finale