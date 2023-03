Juventus-Friburgo oggi in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Europa League 2022/2023

La Juventus di Massimiliano Allegri si appresta ad affrontare il Friburgo, per quella che sarà l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/23. Per i bianconeri sarà importante fare risultato in casa, per poi partire con un vantaggio nel match di ritorno in casa dei tedeschi.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), oltre che in streaming su DAZN, Sky Go, NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.