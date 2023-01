Brescia-Roma in tv oggi: canale, orario e diretta streaming finale Coppa Italia A2 femminile 2023 volley

Tutto pronto per Valsabbina Millenium Brescia-Roma Volley Club, finale della Coppa Italia A2 2023 di volley femminile. Le bresciane di coach Alessandro Beltrami hanno superato in semifinale per 3-1 la Futura Giovani Busto Arsizio, seconda nel girone A di Serie A2, ed ora non vogliono smettere di sognare. Le giallorosse di Giuseppe Cuccarini hanno invece eliminato in quattro set l’Itas Trentino, capolista nel girone B davanti proprio alle romane. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà il primo trofeo del 2023? L’appuntamento è per le ore 14.00 di domenica 29 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita.

STREAMING E TV – La finale Brescia-Roma della Coppa Italia A2 femminile 2023 di volley sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e il tabellone aggiornato in tempo reale per non perdersi davvero nulla.