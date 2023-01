Diffidati Milan-Sassuolo, rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Inter

I diffidati di Milan-Sassuolo, i rossoneri a rischio squalifica in vista del derby contro l’Inter. Nessun giocatore della squadra di Pioli è a rischio in vista della stracittadina della settimana successiva: dunque non saranno squalificati i calciatori che verranno semplicemente ammoniti nella partita contro i neroverdi, ma soltanto chi dovesse essere espulso o infortunato. Dunque via libera per i cartellini gialli per il Diavolo.