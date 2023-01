Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 18 gennaio con Sinner e Sonego

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di mercoledì 18 gennaio dell’Australian Open 2023. Tornano in campo i giocatori e le giocatrici della parte alta dei rispettivi tabelloni. Ciò vuol dire che rivedremo in azione le due teste di serie numero uno, Iga Swiatek e Rafa Nadal, ma soprattutto due tennisti italiani: si tratta di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, opposti rispettivamente a Tomàs Etcheverry e Hubert Hurkacz. Di seguito la programmazione completa con orari italiani.

ROD LAVER ARENA

Dall’01:00 – (1) Swiatek vs Osorio

a seguire – (3) Pegula vs Sasnovich

a seguire – (1) Nadal vs McDonald

Ore 09:00 – Raducanu vs (7) Gauff

a seguire – (3) Tsitsipas vs (WC) Hijikata

MARGARET COURT ARENA

Dall’01:00 – (Q) Schnaider vs Sakkari

a seguire – Molcan vs (6) Auger-Aliassime

a seguire – (10) Keys vs Wang

Ore 09:00 – (WC) Millman vs (7) Medvedev

a seguire – Muchova vs (13) Collins

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – Etcheverry vs (15) Sinner

a seguire – Kalinina vs (15) Kvitova

a seguire – (Q) Shang vs (16) Tiafoe

Ore 09:00 – (18) Khachanov vs (WC) Kubler

A seguire – (22) Rybakina vs Juvan

L’ordine di gioco degli altri campi non è stato ancora comunicato.