Pugilato, Magnesi pronto a tornare sul ring: “Combatterò il 31 marzo per titolo internazionale”

“Sto per riuscire dalla tana, e sono più affamato che mai”. Con queste parole Michael ‘Lone Wolf’ Magnesi ha annunciato di essere pronto a tornare sul ring dopo la prima sconfitta in carriera subita lo scorso settembre, ko gli è costato la cintura Ibo dei pesi superpiuma. L’obiettivo è un rilancio nelle classifiche mondiali e la conquista di nuovi titoli iridati.

“Combatterò il 31 marzo, in un incontro internazionale che si terrà nel Lazio – annuncia il 28enne – Per ora non posso aggiungere altro, ma anticipo che ci sarà in palio un’altra cintura di grande prestigio. Sono già carico e concentrato”.

Magnesi ha salutato la Bbt di Davide Buccioni, affidandosi alla A&B Events della moglie Alessandra Branco e ai due promoter americani Lou Di Bella e Joe DeGuardia, artefici dell’esordio del campione laziale negli Usa e in Inghilterra: “Con Buccioni siamo rimasti in buoni rapporti, ma mi sono reso conto che era arrivato il momento di separare le nostre strade. Una questione di organizzazione”.

Il pugile continua la preparazione nella sua palestra di Civitavecchia, sotto lo sguardo del maestro Aglioti per la parte tecnica e dell’ex campione mondiale dei mediomassimi Silvio Branco per quella atletica, coadiuvati dal secondo Emiliano Branco e dal cutman Davide Bianchi.

“Ha ricominciato a lavorare a 360 gradi subito dopo le festività natalizie e si sta trovando molto bene, è davvero soddisfatto del livello degli allenamenti – le parole di Alessandra Branco – A fine gennaio sarà il momento di organizzare un test con un buon sparring partner, poi di nuovo sotto con un lavoro specifico finalizzato ad arrivare al match nel miglior modo possibile. Grazie agli sponsor che lo sostengono da anni Michael resta uno dei pochissimi pugili in Italia che ha l’opportunità di fare pugilato h24 e dedicarsi interamente alla carriera, vuole regalare – e regalarsi – un anno pieno di vittorie”.