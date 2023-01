Australian Open 2023: Zverev avanti col brivido, tutto facile per Djokovic e Rublev

Alexander Zverev ha conquistato, non senza soffrire, la sua prima vittoria da giugno. Il tedesco ha battuto a Melbourne il pertugiano Juan Pablo Varillas (numero 102 al mondo) in cinque set nel primo turno degli Australian Open 2023. Il numero 13 al mondo inizia con il piede sbagliato perdendo il primo set 4-6, ma risponde subito portandosi a casa il secondo parziale sul 6-1 e il terzo sul 7-5. Varillas ha la meglio al tee-break del quarto set (6(3)-7) e rimette il punteggio in parità, ma con un break nell’ultimo game è Zverev ha portare a casa il match chiudendo il quinto set sul 6-4.

Tutto facile, invece, per Novak Djokovic, che batte in tre set lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 75 al mondo. Il serbo si è imposto 6-3 6-4 nei primi due parziali prima di chiudere i conti con un netto 6-0 nell’ultimo set e conquistare l’accesso al secondo turno. Vittoria in tre parziali anche per Alex De Minaur, che ha avuto la meglio sul taiwanese numero 209 al mondo Yu Hsjou Hsu con lo score di 6-2 6-2 6-3, così come per il 19enne Holger Rune, che si è imposto 6-2 6-3 6-4 contro il serbo Filip Krajinovic.

Nessun problema per Andrey Rublev, che con due break nei primi due set (uno in ogni parziale) e altri due nell’ultimo ha vinto il match contro Dominic Thiem con lo score di 6-3 6-4 6-2. Qualche rischio, invece, per Taylor Fritz; lo statunitense numero 9 al mondo ha battuto in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-4 6-2 4-6 7-5 chiudendo i conti al secondo match point nel quarto parziale dopo che il numero 90 al mondo aveva accorciato le distanze nel terzo set. Avanti anche la testa di serie numero 14 Pablo Carreno-Busta, vittorioso in tre set sull’argentino Pedro Cachin (7-6 (4) 6-1 7-6(3)), così come Diego Schwartzman, che ha avuto la meglio in quattro set sull’ucraino Krutykh (6-4 6(6)-7 6-3 7-6(5)).