Australian Open 2023, Murray: “Sono orgoglioso di me, ho lavorato duro per questo”

“Sono molto orgoglioso di me stesso, non mi era capitato molte volte negli ultimi anni“. A dirlo è Andy Murray, che all’età di 35 anni è riuscito ad aggiudicarsi una maratona di quasi cinque ore contro Matteo Berrettini, al primo turno dell’Australian Open 2023: “Non nego di aver dubitato di me nelle ultime stagioni. Tante persone si sono chieste se potessi giocare ancora sui palcoscenici più importanti i tornei più prestigiosi“. Il tennista scozzese ha poi raccontato cosa si cela dietro questa vittoria: “Negli ultimi mesi ho lavorato duramente con il mio team in Florida proprio per un match come questo, contro avversari come Matteo. Oggi tutto quel duro lavoro finalmente ha dato i suoi frutti“. Per Andy si tratta della 50^ vittoria in carriera all’Australian Open, traguardo raggiunto solamente da quattro giocatori oltre a lui (i Big Three e Stefan Edberg).

