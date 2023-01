Australian Open 2023, Fognini-Kokkinakis interrotta per pioggia

Dopo il caldo, a Melbourne arriva la pioggia. Altra interruzione nella seconda giornata dell’Australian Open 2023, in cui si disputano i match di primo turno della parte bassa dei rispettivi tabelloni. Sono state dunque interrotte per pioggia tutte le partite, tra cui Fognini-Kokkinakis, con i giocatori costretti a tornare negli spogliatoi dopo appena 5 punti giocati. Gli unici match attualmente in corso sono quelli sui tre campi che godono della copertura.